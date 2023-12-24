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ПЦУ уперше повноцінно відзначає свята за новоюліанським календарем, - Епіфаній привітав українців із Різдвом. ВIДЕО

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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців з нагоди Різдва Христового та зазначив, що це свято закликає до переосмислення життєвих поглядів і нагадує про одвічні християнські цінності.

Як інформує Цензор.НЕТ, вітання Предстоятеля Православної церкви України оприлюднено на Ютуб-каналі ПЦУ.

"Цьогоріч Православна церква України разом із більшістю помісних церков уперше повноцінно відзначає свята за новоюліанським календарем... Різдво Христове закликає до переосмислення життєвих поглядів та нагадує нам про одвічні християнські цінності: віра, любов, істина - це поводирі стійкості та фундамент нашої боротьби", - підкреслив Епіфаній.

Він побажав, щоб духовний зміст святкових днів надихнув кожного й надалі непохитно працювати заради наближення перемоги, а рушійною силою в цьому будуть любов до ближніх та довіра до наших захисників.

"Нехай коляда лунає для всіх, а особливо для наших воїнів, огортаючи теплом Різдва, зігріваючи душевно та тілесно", - сказав Предстоятель ПЦУ.

Митрополит Епіфаній побажав українцям різдвяної радості і переможного Нового року.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Українець Залужний привітав українців.

    Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

    Дорогі побратими і посестри!

    Вітаю вас зі світлим Святом Різдва Христового! Усіх солдатів, матросів, сержантів і офіцерів, усіх воїнів, які зі зброєю в руках б'ються за те, щоб світ не поглинув морок.

    Вшануймо у ці дні тих, кого зараз немає з нами поруч, хто віддав своє життя за нашу країну, правду і свободу.

    Різдво - це велике свято надії та віри. Віри у перемогу світла над темрявою. Добра над злом. Я дякую кожному захиснику, кожній захисниці, хто бореться й наближає нашу Перемогу!

    Христос народився! Славімо Його!
  • Павло ШОвте
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