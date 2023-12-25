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Українські військові виконали світові різдвяні хіти: "War is not over". ВIДЕО

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Дев’ять українських військових виконали різдвяні пісні Happy Xmas (War is over), Have Yourself a Merry Little Christmas, Let It Snow та I’ll Be Home for Christmas.

Як інформує Цензор.НЕТ, зйомки відеоролика відбувалися у бліндажі на бахмутському напрямку, на тлі знищених російськими окупантами будинку культури та залізничного вокзалу у Лимані, шкіл та автозаправної станції у Костянтинівці за 15 кілометрів від лінії фронту.

У кожній з пісень автори замінили декілька слів. Зокрема, слова "war is over" ("війна завершилась") у композиції Джона Леннона Happy Xmas замінили на "війна не завершилась" ("war is not over").

У пісні I’ll Be Home for Christmas, яка була написана від імені солдата-учасника Другої світової війни, слова "I will be home this Christmas" ("Я буду вдома цього Різдва") змінилися на "I won't be home this Christmas" ("Я не буду вдома цього Різдва").

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Христос Народився-Славімо Його.Вітаю з Різдвом Христовим всіх справжніх воїнів та героїв-бережи вас Боже...
  • Amber
    Зворушливо до сліз ,
    з Різдвом , дорогі наші Воїни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
  • Анатолій Горсеклемендирж
    Це талановито зроблена пропаганда, саме така , якою і має бути. З повагою.
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