Українські військові виконали світові різдвяні хіти: "War is not over". ВIДЕО
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Дев’ять українських військових виконали різдвяні пісні Happy Xmas (War is over), Have Yourself a Merry Little Christmas, Let It Snow та I’ll Be Home for Christmas.
Як інформує Цензор.НЕТ, зйомки відеоролика відбувалися у бліндажі на бахмутському напрямку, на тлі знищених російськими окупантами будинку культури та залізничного вокзалу у Лимані, шкіл та автозаправної станції у Костянтинівці за 15 кілометрів від лінії фронту.
У кожній з пісень автори замінили декілька слів. Зокрема, слова "war is over" ("війна завершилась") у композиції Джона Леннона Happy Xmas замінили на "війна не завершилась" ("war is not over").
У пісні I’ll Be Home for Christmas, яка була написана від імені солдата-учасника Другої світової війни, слова "I will be home this Christmas" ("Я буду вдома цього Різдва") змінилися на "I won't be home this Christmas" ("Я не буду вдома цього Різдва").