Ворожий штурм провалився: бійці 30 ОМБр нищать окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Українські оборонці продовжують протистояти окупаційним військам та завдають ворогу непоправних втрат. Так у ЗСУ показали кадри відбиття штурму окупантів на Куп’янському напрямку.