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Росіяни поцілили "Шахедом" у будинок в Дніпрі. Людей дістали з-під завалів, без жертв. ВIДЕО

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Унаслідок атаки ворожих безпілотників у Дніпрі зафіксовано пошкодження житлового будинку.

Про це повідомив в телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Рросіяни атакували Дніпро безпілотниками. На жаль, не без наслідків. Деталі у відеоВкотре наголошую – не нехтуйте власною безпекою. В області знову звучить повітряна тривога", - розповів він.

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"Росіяни атакували Дніпро дронами. Постраждав будинок, в якому мешкало 22 родини. Наші ДСНС-ники відпрацювали. Шестеро людей було врятовано, двоє з яких - діти", - сказав він.

Тяжких травм ні в кого немає, додав Лисак.

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Топ коментарі

  • Amber
    Кацапи , може досить вбивати наших мирних жителів і дітей 😡
    Відповідь на ваші погроми будуть на кацапіі ,
    чекайте тварюки кончені !!
  • евгений коноваленко 972d00ac
    вони по інщому не можкть
    Треба знищувати їхні города та села
    зовсім
    аж доярославля
    от тоді почнуть розуміти
    хроюачі свиносоьаки
  • Qwerty c168486e
    А в кончузаспу ни разу не попали что как бы намекает
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