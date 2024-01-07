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Дружина півтора місяця шукає чоловіка Микиту Горшкова: У поліції була інформація, що він у ТЦК Мукачево. Там кажуть, що десь на полігоні в Рівному. Документів немає. ВIДЕО

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Мама двох малолітніх дітей Ярослава Горшкова просить Валерія Залужного та Володимира Зеленського допомогти з пошуком її чоловіка Микити Горшкова, зв’язок з яким обірвався у Хусті на Закарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відеозвернення. 

"Валерію Федоровичу Залужний, я, Горшкова Ярослава Олександрівна, звертаюся до Вас щодо мого чоловіка Горшкова Микити Ігоровича 7.06.1989 року народження. Я мама двох дітей в декреті вже півтора місяця шукаю чоловіка, з яким обірвався зв'язок 19.11.23 в місті Хуст (Закарпатська область. - Ред.), - зазначає жінка.

Вона наголошує, що зверталася до поліції, втім кримінальне провадження щодо пошуку не було відкрито вчасно, оскільки у поліції була інформація, що він був в ТЦК Мукачево.

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"Я дзвонила в ТЦК Мукачево, де мені сказали, що він вже десь у Рівному, і що в них немає документів ,бо в них перевалочний пункт і треба звертатися в ТЦК Хуста.Туди додзвонитися неможливо, та й на адвокатський запит не відповідають. Вчора мене навіть не хотіли пускати, для того,щоб отримати хоч якусь інформацію щодо мого адвокатского запиту. На даний час невідомо, де перебуває мій чоловік. Без вашої допомоги я не впораюся. Звертаюся до Головнокомандувача Валерія Залужного та Верховного Головнокомандувача Зеленського Володимира Олександровича допомогти і розібратися", - додає жінка.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Зате всім добре відомо, де знаходиться скажімо громадянин Кошевой наприклад, актор 95 кварталу. І це точно не ТЦК і не полігон. І у разі такого випадку зникнення його персони на ноги буде поставлено весь силоаий блок. Це щодо гарантовпнох Конституцією рівності, гарантом якої є друг Кошевого Зєлєнскій.
  • Super Gut
    По моєму, не треба було вам за клоуна голосувати. Зараз такої хєрні не було б.
  • Володимир Мик
    Сказали А, треба і казати Б.
    Ця вже звична практика викрадення людей працівниками ТЦК, доводиться зверху.
    Звичайно, Зеленський в курсі цього, знає про це і підтримує це. Бо мовчить.
    Залужний чудово знає про це і підтримує це. Бо навіть нещодавно заявив, що в ТЦК працюють професіонали, і взагалі йому просто потрібно по 20 тисяч новобранців щомісяця в армію.
    Тобто дві найвищі особи в армії - верховний головнокомандувач та головнокомандувач особисто підтримують викрадення людей своїми підлеглими з ТЦК.
    Бо їм треба м'ясо, інакше крім м'яса , вони не вміють воювати.
    Чисто совковий спосіб ведення війни.
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