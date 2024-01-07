Оператори ССО ліквідували ворожу групу у складі 4 росіян на підступах до Авдіївки. ВIДЕО

Оператори 8-го окремого полку ССО під час нічного спостереження зафіксували переміщення групи противника у складі чотирьох росіян на підступах до Авдіївки та ліквідували їх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це спецпризначенці повідомили на офіційному телеграм-каналі Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

"За допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням ми постійно моніторимо найбільш небезпечні напрямки в нашій зоні відповідальності, – розповів оператор "Флай". – Під час чергового обльоту території на Авдіївському напрямку було виявлено групу противника. Мінометники зреагували моментально, і вже за декілька хвилин прямим попаданням в центр ворожої групи її було повністю знищено", - повідомили військові.

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