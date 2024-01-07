Зеленський провів зустріч із керівником МЗС Японії Камікавою: говорили про безпекову допомогу та сильне лідерство в міжнародній політиці. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі українського президента.
У повідомленні зазначено: "Зустрівся з міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою. Один із найкращих наших міжнародних результатів – відносини саме з Японією. Дякую за досягнутий рівень відносин між нашими державами. Дякую за підтримку, яку Японія надала нашій державі.
Це безпекова допомога, сильне лідерство в "Групі семи" та загалом у міжнародній політиці, економічна підтримка й гуманітарне посилення України. Японія – наш дуже важливий та міцний партнер. Упевнений, що й цей рік буде достатньо змістовним для наших відносин".