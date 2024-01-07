Окупант марно намагався втекти на квадроциклі від FPV-дрона "Дикі шершні". ВIДЕО
16 07932
Оператор зі 109 батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" FPV-дроном наздоганяє та ліквідує російського окупанта на квадроциклі.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Цей дрон було передано бійцям за ваші кошти. Готуємо для захисників нову партію дронів. Долучайтеся до нашого збору на "Дикі Шершні":
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]