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Окупант марно намагався втекти на квадроциклі від FPV-дрона "Дикі шершні". ВIДЕО

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Оператор зі 109 батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" FPV-дроном наздоганяє та ліквідує російського окупанта на квадроциклі.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Цей дрон було передано бійцям за ваші кошти. Готуємо для захисників нову партію дронів. Долучайтеся до нашого збору на "Дикі Шершні":

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    ХОХЛЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
  • Парадокс 18
    Класне сафарі
  • Advokat Savchuk
    Легендарна і непереможна 10 з Прикарпаття ! Героям тричі Слава! Слава! Слава!
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