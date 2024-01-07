Окупант марно намагався втекти на квадроциклі від FPV-дрона "Дикі шершні". ВIДЕО

Оператор зі 109 батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" FPV-дроном наздоганяє та ліквідує російського окупанта на квадроциклі.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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