Нацгвардійці знищили ворожий танк Т-72 поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Спецпризначенцями 1-го загону Центру спеціального призначення Нацгвардії "Омега" поцілили дроном-камікадзе у ворожий танк Т-72 поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікував на своїй сторінці у соцмережі командувач НГУ Олександр Півненко.

"Знищення ворожого танку Т-72 спецпризначенцями 1-го загону Центру спеціального призначення Національної гвардії "Омега" поблизу Авдіївки", - зазначається у коментарі до відео.

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