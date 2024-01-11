У російському місті Шалі згорів штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку. ВIДЕО

У місті Шалі в Чечні виникла пожежа у штабу 70-го гвардійського мотострілецького полку РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

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"Будівля штабу згоріла з усіма документами. Також постраждали припарковані поряд автомобілі. Офіційного повідомлення від МНС Чеченської республіки наразі немає", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці 2022 року військовослужбовці цього полку, які беруть участь у вторгненні в Україну, відмовлялися від виконання бойових завдань.

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