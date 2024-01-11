Новини Відео

У російському місті Шалі згорів штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку. ВIДЕО

11 44435
У місті Шалі в Чечні виникла пожежа у штабу 70-го гвардійського мотострілецького полку РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

"Будівля штабу згоріла з усіма документами. Також постраждали припарковані поряд автомобілі. Офіційного повідомлення від МНС Чеченської республіки наразі немає", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці 2022 року військовослужбовці цього полку, які беруть участь у вторгненні в Україну, відмовлялися від виконання бойових завдань.

Також читайте: Кадиров закликав розстрілювати протестувальників: "Якщо людина не виконує вимогу закону, четвертий постріл зробіть у лоб"

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • MrStepanovM
    свободу Ічкєрії!
  • CrossFirenko
    Пошалілі нємножко...
  • U A 03b737e8
    Шалі - чеченське місто, тимчасово окуповане кафірами
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини