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Тіла окупантів валяються на городі, після марного штурму хати у Синьківці на куп’янському напрямку. ВIДЕО бою

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Українські воїни ліквідували чотирьох окупантів, котрі намагалися штурмувати хату на околиці села Синьківка на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бою. На ньому видно, що ще один окупант втік з поля бою.

"Чергова суїцидальна спроба російських окупантів зайти до Синьківки на куп'янському напрямку. Без підтримки бронетехніки, противник, із залученням малої штурмової групи, намагався захопити хату, яку захищають українські воїни. Відео знято з дрону аеророзвідки 30-ї окремої механізованої бригади", - зазначає автор публікації.

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Результат цієї атаки у своєму коментарі у соцмережах описав один із окупантів.

Тіла окупантів валяються на городі, після марного штурму хати у Синьківці на куп’янському напрямку 01

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Топ коментарі

  • Ex perd
    Ну так хата в Синьківці це вам не Київ за три дні, і навіть не фортеця Бастілія.
  • Андрей Фещенко b0999e85
    Файно розтрощили кацапів !
  • Sergey Osadchy 414e3e38
    "Двое хохлов, которые были в доме, живы - вышли..."
    ....................
    Може хтось допоможе - забув детально анекдот.
    Суть така:
    Йдуть 100 москалів. З-за рогу виглядає українець і кричить - "гей, під..си! Я один вас усіх переб'ю!"
    Командир посилає двох - "замочите придурка". Ті забігають, два постріли і знову виглядає українець і кричить теж саме.
    Командир посилає десятьох - автоматні черги -і все повторюється.
    Командир посилає вже усіх, хто лишився. Автоматні черги, вибухи... з-за рогу виповзає поранений москаль (останній) і кричить: "Командир! Это засада! Он там не один! Их двое!
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