Тіла окупантів валяються на городі, після марного штурму хати у Синьківці на куп’янському напрямку. ВIДЕО бою

Українські воїни ліквідували чотирьох окупантів, котрі намагалися штурмувати хату на околиці села Синьківка на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бою. На ньому видно, що ще один окупант втік з поля бою.

"Чергова суїцидальна спроба російських окупантів зайти до Синьківки на куп'янському напрямку. Без підтримки бронетехніки, противник, із залученням малої штурмової групи, намагався захопити хату, яку захищають українські воїни. Відео знято з дрону аеророзвідки 30-ї окремої механізованої бригади", - зазначає автор публікації.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться: Переговори окупантів під час бою поблизу Синьківки: "Ху#рят не по-детски. Двое - "двести". "Артисту" жопу разорвали". ВIДЕО

Результат цієї атаки у своєму коментарі у соцмережах описав один із окупантів.

Також дивіться: Окупант конає на українській землі. ВIДЕО безпілотника 18+