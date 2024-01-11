Двоє окупантів-"кадирівців" з відірваними ногами. ВIДЕО 18+
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У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані двоє окупантів-"кадирівців" з відірваними ногами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що обидва окупанти втратили частину правої ноги. Щоб запобігти кровотечі їм перев'язали кінцівки джгутом Есмарха.
"Час тік-токів для кадирівців скінчився. Дон забув видати їм турнікети, тому тепер ахматівці змушені валятися в болоті без кінцівок і згадувати ті безтурботні часи, коли вони воювали з кущами", - зазначає у дописі автор публікації.
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