Двоє окупантів-"кадирівців" з відірваними ногами. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані двоє окупантів-"кадирівців" з відірваними ногами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що обидва окупанти втратили частину правої ноги. Щоб запобігти кровотечі їм перев'язали кінцівки джгутом Есмарха.

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"Час тік-токів для кадирівців скінчився. Дон забув видати їм турнікети, тому тепер ахматівці змушені валятися в болоті без кінцівок і згадувати ті безтурботні часи, коли вони воювали з кущами", - зазначає у дописі автор публікації.

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