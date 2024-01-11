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Двоє окупантів-"кадирівців" з відірваними ногами. ВIДЕО 18+

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У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані двоє окупантів-"кадирівців" з відірваними ногами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що обидва окупанти втратили частину правої ноги. Щоб запобігти кровотечі їм перев'язали кінцівки джгутом Есмарха.

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"Час тік-токів для кадирівців скінчився. Дон забув видати їм турнікети, тому тепер ахматівці змушені валятися в болоті без кінцівок і згадувати ті безтурботні часи, коли вони воювали з кущами", - зазначає у дописі автор публікації.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Правнуки "махновців" доробляють роботу за своїх прадідів!

    Осенью 1919 года армия Нестора Махно разгромила 1-ю Туземную конную дивизию деникинского генерала Ривишина, укомплектованную чеченцами, дагестанцами и ингушами. Дикая дивизия, якобы отличалась повышенной боеспособностью (этот миф создали сами горцы). Из истории: ...«храбрая и боеспособная» Туземная конница кавказцев находилась во втором эшелоне, занимаясь в основном грабежами и насилием над мирным населением". Вам ничего это не напоминает???По свидетельствам офицера 1-й Туземной дивизии Де Витта: «Удельный вес чеченца как воина невелик; по натуре он - разбойник-абрек, и притом не из смелых: жертву себе он всегда намечает слабую и в случае победы над ней становится жесток до садизма. В бою единственным двигателем его является жажда грабежа".Махновцы питали по отношению к горцам лютую ненависть после того, что они делали с мирным населением родных для повстанцев земель. Горцев уничтожили в кавалерийской рубке, многие бежали и утонули в Днепре. 700 человек попали в плен. Утром их обливали керосином и сжигали, либо медленно рубили шашками на мелкие куски…Участник махновского движения Герасименко писал: «Больше всего досталось кавказским частям, чеченцам и другим. Их за месяц погибло несколько тысяч. От така чечня, малята.
  • акаб акабіч
    ноги для обслуговування кадирова не потрібні. рот є - хай працюють
  • антон головаченко 80fb2fef
    Дохлая чурка- ******- хорошая чурка!
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