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$1000 за "білий квиток": силовики викрили схему переправлення ухилянтів за кордон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Співробітники Держприкордонслужби, Нацполіції та Служби безпеки за силової підтримки спецпідрозділу ДОЗОР ліквідували масштабний канал незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.

"Група громадян України розміщувала оголошення в соціальних мережах та телеграм-каналах щодо надання допомоги у виїзді за кордон шляхом виготовлення пакету документів під назвою "Білий квиток". Свої послуги вони оцінували у 1000 доларів США. Для конспірації своїх протиправних дій зловмисники обмежувались спілкуванням лише в чатах з вигаданих аккаунтів. Готові документи "клієнту" надсилались поштовими відправленнями, також за вигаданими даними відправників, які оплачувались під час отримання посилки", - розповіли в Держприкордонслужби.

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За 2023 рік такими "послугами" скористалися 30 громадян. Їх особи встановили, і тепер їм загрожує кримінальна відповідальність за використання підроблених документів.

Правоохоронці провели 12 обшуків в Києві та на Житомирщині. Вилучили комп’ютери та оргтехніку, банківські картки, печатки ТЦК, лікарські печатки, штампи, мобільні телефони та інші речові докази.

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Двох фігурантів затримано. Їм повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через кордон. Відповідальність за такий злочин - позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

$1000 за білий квиток: силовики викрили схему переправлення ухилянтів за кордон 01
$1000 за білий квиток: силовики викрили схему переправлення ухилянтів за кордон 02
$1000 за білий квиток: силовики викрили схему переправлення ухилянтів за кордон 03
$1000 за білий квиток: силовики викрили схему переправлення ухилянтів за кордон 04
$1000 за білий квиток: силовики викрили схему переправлення ухилянтів за кордон 05
$1000 за білий квиток: силовики викрили схему переправлення ухилянтів за кордон 06

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Дивимось правді в очі. Гребуть тільки з бідних сімей хто не в змозі відкупитися. Скільки в Україні водіїв з діагнозом Епілепсія та інших захворювань з якими взагалі сідати за кермо не можна так як такі водії несуть загрозу життю громадян? За кермом мають перебувати тільки психічно та фізично здорові люди. Де діти чиновників всих мастей від дітей сільских голів, до дітей високопосадовців? Як красти у держави то вони в перших рядах йдуть, а як захищити країну, так з самого заду. Саме з цього має починатися мобілізація як в Ізраїлі до прикладу.
  • Ned Stark
    1000 баксів,? То демпінг якийсь!
  • Підлога Маккартні
    А дозор чо не на фронте? В полной экипе, обученные молодчики и все с броньой. на фронт, суки!!!
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