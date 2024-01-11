$1000 за "білий квиток": силовики викрили схему переправлення ухилянтів за кордон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Держприкордонслужби, Нацполіції та Служби безпеки за силової підтримки спецпідрозділу ДОЗОР ліквідували масштабний канал незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.

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"Група громадян України розміщувала оголошення в соціальних мережах та телеграм-каналах щодо надання допомоги у виїзді за кордон шляхом виготовлення пакету документів під назвою "Білий квиток". Свої послуги вони оцінували у 1000 доларів США. Для конспірації своїх протиправних дій зловмисники обмежувались спілкуванням лише в чатах з вигаданих аккаунтів. Готові документи "клієнту" надсилались поштовими відправленнями, також за вигаданими даними відправників, які оплачувались під час отримання посилки", - розповіли в Держприкордонслужби.

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За 2023 рік такими "послугами" скористалися 30 громадян. Їх особи встановили, і тепер їм загрожує кримінальна відповідальність за використання підроблених документів.

Правоохоронці провели 12 обшуків в Києві та на Житомирщині. Вилучили комп’ютери та оргтехніку, банківські картки, печатки ТЦК, лікарські печатки, штампи, мобільні телефони та інші речові докази.

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Двох фігурантів затримано. Їм повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через кордон. Відповідальність за такий злочин - позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.











