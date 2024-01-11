Бракує людей. Чим більше їх буде, тим швидше виженемо ворога, - воїни 28 ОМБр, які боронять Україну на підступах до окупованої Курдюмівки. ВIДЕО

Воїни 28 ОМБр перебувають на підступах до тимчасово окупованої Курдюмівки на Донеччині. До ворожих позицій звідси всього 200 метрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у сюжеті "Українського свідка".

Це колишні російські позиції, які нашим хлопцям вдалося відбити. З цих укріплень також видно окуповану росіянами Горлівку.

Воїн із позивним Ніндзя показав, як він з РПГ та стрілецької зброї відпрацьовує по живій силі противника. Після цього журналісти разом з бійцем мусили хутко сховатися в укриття, не чекаючи прильоту у відповідь.

"У росіян "Добрий ранок", - каже Ніндзя. - Хай прокидаються. Перший снаряд впав поряд, а другий залетів прямісінько в окоп. Це місце у мене вже пристріляне, працюю, як снайпер. Я неодноразово їх "трьохсотив", наш дрон туди літав та підтверджував, що противника зачепило уламками".

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В окопах також зустріли бійця, який копає промерзлий ґрунт. Його звуть Олег, а позивний "Довгий". Чоловік розповів, чому на цих позиціях необхідно працювати лопатою щодня. "Тут багато глини, присипаної чорноземом. Окоп обсипається, треба укріплювати його дерев’яними стінами, — каже він. — Зате не холодно, бо лопата добре зігріває. Але коли повернусь, то вдома всі лопати викину".

За словами воїнів, на фронті зараз потрібна піхота та командири.

"Людей бракує. Чим більше буде людей, тим швидше виженемо ворога", - каже боєць на псевдо Хом’як.

Попри надважкі умови, хлопці продовжують захищати свою землю. На цих позиціях стоїть український прапор, зрешечений кулями та уламками. Хлопці кажуть, що встановили його, коли відбили позиції. "Росіяни стріляють по всьому, й по прапору також, — каже Алхімік. — Але прапор стоїть і ми також стоїмо".

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