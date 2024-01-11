Отримаємо офіційні документи від ДБР і будемо розривати договір, - радниця заступника міністра оборони Ярова про скандал довкола Гринкевича. ВIДЕО

Одна з компаній, пов’язана із львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, через майданчик Прозорро перемогла на торгах по харчуванню в одній із областей України

Про це в ефірі 5 каналу розповіла радниця заступника міністра оборони, волонтерка Дана Ярова, інформує Цензор.НЕТ.

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"Там інший директор, інший засновник, але компанія пов'язана з Гринкевичем. У зв'язку з тим, що рахунки цієї юридичної особи заблоковані і майно арештовано, ми отримаємо офіційні документи від ДБР і будемо розривати договір. Це один договір по харчуванню, однак на момент укладання договору документи цієї компанії були в порядку, торги проходили відкрито через Прозорро, була нормальна ціна", - повідомила Ярова.

Вона також зазначила, що виступає проти авансування в тиловому забезпеченні.

"Ми прожили 8 місяців без авансування, коли вивели закупівлі на Прозорро. І у нас жодного контракту з дебіторкою немає. Жодного. Всі контракти виконані своєчасно. Але в спадок від попередників лишилась дебіторська заборгованість і проблемні питання", - зазначила Ярова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони залишився один нерозірваний контракт із компанією Гринкевича, що постачає харчування військовим на Миколаївщині та Херсонщині, - заступник міністра Половенко

Раніше повідомлялося, що будівельні компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича упродовж 2023 року отримали від Міністерства оборони контрактів на 1,5 млрд грн на поставку літнього одягу та білизни для ЗСУ. Щонайменше 17 контрактів зірвані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внутрішній аудит Міноборони за останні 4 місяці виявив порушень на 10 млрд, - Умєров

Також Цензор.НЕТ писав, що працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За даними ЗМІ, йшлося саме про Ігоря Гринкевича. Його ж обличчя правоохоронці засвітили через анонімні телеграм-канали.

29 грудня стало відомо, що львівський бізнесмен, один з найбільших постачальників Міністерства оборони, пропонував керівникові Головного слідчого управління ДБР хабар в сумі $500 тис. Також повідомлялося, що у Міноборони залишився один нерозірваний контракт із компанією Гринкевича, що постачає харчування військовим на Миколаївщині та Херсонщині.

Детальніше про цю справу читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Золотий вагон, піщаний кар’єр та лакшері вечірки: за що постачальник Міноборони давав ДБР хабар у $500 тисяч".