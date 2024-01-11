З воїном та поетом Максимом Кривцовим попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбулося прощання з поетом Максимом Кривцовим, який загинув, захищаючи Україну від російської агресії.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Заупокійна панахида, на якій вшанували пам’ять загиблого, відбулася в Михайлівському соборі. Далі похоронна процесія вирушила на Майдан Незалежності. Поки процесія йшла з Михайлівського собору, з динаміків лунали вірші Кривцова.

Дивіться: На фронті загинув поет і письменник Максим Кривцов. ФОТО

Віддати загиблому полеглому шану прийшли близько тисячі людей: рідні, друзі, побратими та посестри, а також ті, хто не був особисто знайомий з Максимом Кривцовим.

Максим Кривцов спочине у рідному Рівному. Похорон вібудеться в п’ятницю, 12 січня.

Кривцов - автор книги "Вірші з бійниці", визнаної однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією Українського ПЕН.

Також читайте: Загибель поета-воїна Максима Кривцова: всі кошти від його збірки підуть на благодійність

Він пішов на війну добровольцем у 2014 році. Був добровольцем у "Правому секторі", потім воював у батальйоні "Вовки Да Вінчі". Згодом працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС й у Veteran Hub. Після повномасштабного вторгнення росіян у 2022-му повернувся на фронт. Продовжував писати вірші та прозу. Працював над романом, але не встиг його закінчити.

Автор фото та відео Олег Богачук





































