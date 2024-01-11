Прикордонники витягнули з Дністра 35-річного чоловіка, який у гідрокостюмі з ластами плив до Молдови. ВIДЕО

На Вінниччині прикордонники витягнули з Дністра 35-річного харків’янина, який у гідрокостюмі з ластами намагався вплав дістатись до Молдови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

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Плавця, який почав долати дистанцію до берега суміжної держави, вчасно виявив прикордонний наряд. Щоб запобігти правопорушенню та нещасному випадку вартові кордону задіяли човен та витягли чоловіка з води.

За спробу незаконного перетинання кордону стосовно плавця складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу скеровано до суду.

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