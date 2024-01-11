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Прикордонники витягнули з Дністра 35-річного чоловіка, який у гідрокостюмі з ластами плив до Молдови. ВIДЕО

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На Вінниччині прикордонники витягнули з Дністра 35-річного харків’янина, який у гідрокостюмі з ластами намагався вплав дістатись до Молдови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Плавця, який почав долати дистанцію до берега суміжної держави, вчасно виявив прикордонний наряд. Щоб запобігти правопорушенню та нещасному випадку вартові кордону задіяли човен та витягли чоловіка з води. 

Прикордонники витягнули з Дністра 35-річного чоловіка, який у гідрокостюмі з ластами плив до Молдови 01

За спробу незаконного перетинання кордону стосовно плавця складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу скеровано до суду.

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Топ коментарі

  • Vaaleikumassalam
    позорище це коли за 30 років населення країни скоротилось майже в 2 рази
  • Vaaleikumassalam
    пам"ятаю щось схоже було в ГДР свого часу
  • Trevo Trow
    Ще кілька таких іхтияндрів - і загін для ліквідації кримського моста сформований.
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