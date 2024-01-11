Прикордонники витягнули з Дністра 35-річного чоловіка, який у гідрокостюмі з ластами плив до Молдови. ВIДЕО
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На Вінниччині прикордонники витягнули з Дністра 35-річного харків’янина, який у гідрокостюмі з ластами намагався вплав дістатись до Молдови.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Плавця, який почав долати дистанцію до берега суміжної держави, вчасно виявив прикордонний наряд. Щоб запобігти правопорушенню та нещасному випадку вартові кордону задіяли човен та витягли чоловіка з води.
За спробу незаконного перетинання кордону стосовно плавця складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу скеровано до суду.