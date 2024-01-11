Далекобійною зброєю партнерів ми знищили 26 ворожих гелікоптерів за добу, 12 літаків за раз, - Зеленський. ВIДЕО

Партнери передали Україні далекобійну зброю, яка дозволила знищити 26 російських гелікоптерів за добу і 12 літаків РФ за раз.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами балтійських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Партнери знають, що "деяка далекобійна зброя", яку вони нам дали, "деяка", я зараз не буду говорити, яка, але вони зараз, слухаючи мене, розуміють - ми знищили 26 гелікоптерів за добу, 12 літаків, які піднімалися й запускали ракети, проти яких ці системи і працювали, збивали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим", - заявив президент.

При цьому, Зеленський наголосив, що "ця передана партнерами далекобійна зброя, яка знищувала російську авіацію, яка піднімалася, щоб бомбити нас - це наш захист".

"І цією далекобійною зброєю ми не атакували, це була частина нашого захисту, нашого ППО", - пояснив він.

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