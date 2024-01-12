Рашисти вдарили по Херсону: Загинули 2 особи. ВIДЕО

Російські окупаційні війська завдали удару по Херсону.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо, загинула жінка. Інформація уточнюється", - зазначив він.

Згодом очільник обладміністрації додав, що у Херсоні росіяни вбили двох людей.

"Вдень окупанти вкрили артилерією вулиці міста. На місці прильоту загинула жінка. Також в автівці виявили обгоріле тіло. Особа людини встановлюється", - зазначив він.

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