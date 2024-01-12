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Окупант із Чечні фільмує позицію і своїх "двохсотих": "Тут еще один лежит. У него голова оторвана. Трудно отсюда вернуться живым". ВIДЕО 18+

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Окупант із Чечні опублікував відеозапис, на якому він фільмує свою позицію та показує своїх "двохсотих".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі окупант бідкається, що повернутися із України живим дуже важко. У кадр потрапляють два ліквідовані загарбники та розбита ущент позиція.

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Пізніше з'ясувалося, що окупанта звати Хамзат. Він був поранений і перебуває у комі.

Окупант із Чечні фільмує позицію і своїх двохсотих: Тут еще один лежит. У него голова оторвана. Трудно отсюда вернуться живым 01

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Топ коментарі

  • Andry Moon
    Оці найогидніші.
    Двадцять років назад ті кому воно служить вбивали його рідних, швидше за все мамку цього махмута по кругу пускало якесь пензенське ведеве, а тепер воно вже "русскій салдат" ...ля.
    Падаль...
  • Alex Vassago
    Як казав ваш "дон" - "...война это удовольствие, дон..."
    Отримуйте задоволення ішаки!
  • Elvis2
    "Здесь очень трудно, сидим в ямах, дроны бомбят, голова оторвана, здесь ляжет половина армии" -кавказець доволі по темі викладає те, про що рашен-орки не здогадуються.
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