Окупант із Чечні фільмує позицію і своїх "двохсотих": "Тут еще один лежит. У него голова оторвана. Трудно отсюда вернуться живым". ВIДЕО 18+

Окупант із Чечні опублікував відеозапис, на якому він фільмує свою позицію та показує своїх "двохсотих".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі окупант бідкається, що повернутися із України живим дуже важко. У кадр потрапляють два ліквідовані загарбники та розбита ущент позиція.

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Пізніше з'ясувалося, що окупанта звати Хамзат. Він був поранений і перебуває у комі.

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