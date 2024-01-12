Семеро зеків-окупантів вилазять зі сховку і здаються у полон. ВIДЕО безпілотника
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На Запорізькому напрямку три штурмові групи по шість осіб зі складу 218-го танкового полку 127-ї мотострілецької дивізії армії РФ марно намагались захопити позиції ЗСУ поблизу села Приютне.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупантам вдалось підійти до українських позицій, але бійці 127-ї бригади тероборони атаку відбили. Більшість окупантів було ліквідовано. Живі - здалися у полон. Усі вони - завербовані зеки. На відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що руки догори підняли семеро окупантів.