Семеро зеків-окупантів вилазять зі сховку і здаються у полон. ВIДЕО безпілотника

На Запорізькому напрямку три штурмові групи по шість осіб зі складу 218-го танкового полку 127-ї мотострілецької дивізії армії РФ марно намагались захопити позиції ЗСУ поблизу села Приютне.