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Семеро зеків-окупантів вилазять зі сховку і здаються у полон. ВIДЕО безпілотника

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На Запорізькому напрямку три штурмові групи по шість осіб зі складу 218-го танкового полку 127-ї мотострілецької дивізії армії РФ марно намагались захопити позиції ЗСУ поблизу села Приютне.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупантам вдалось підійти до українських позицій, але бійці 127-ї бригади тероборони атаку відбили. Більшість окупантів було ліквідовано. Живі - здалися у полон. Усі вони - завербовані зеки. На відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що руки догори підняли семеро окупантів.

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Топ коментарі

  • Ivan Ivan 9411ab2c
    Спочатку подумав таргани, потім придививсь, нєєєєєє хробаки Слава ЗСУ!
  • Vaaleikumassalam
    а у наших зеков сейсас ужин.. макароны.. тепло и дают
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Гробаки *****, заблукали «на учєніях» в Україні!!
    Мабуть, Баканов з Резніковим, Їх і вполювали….
    Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
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