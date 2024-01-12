Цей день увійшов в історію нашої держави - ми підписали з Великою Британією безпекову угоду, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно виступив із відеозверненням до українців увечері 12 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Цей день уже увійшов в історію нашої держави: сьогодні маємо угоду з Великою Британією, безпекову угоду, над якою ми довго працювали. Це перша двостороння угода, яка реалізовує базову домовленість "Великої сімки" щодо безпеки України, нашого захисту, нашого безпекового зростання. Дякую Великій Британії та особисто пану Прем’єр-міністру Сунаку за першість і лідерство.

І, звичайно, хочу подякувати всім нашим друзям у Балтійських державах – дуже продуктивні три візити були. Литва, Естонія, Латвія. Є рішення щодо зброї для наших воїнів. Щодо економічної підтримки України. Підтримки наших відносин із Євросоюзом, нашого руху в НАТО.

Дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую всім, хто б’ється й працює заради України! Пишаюся нашими людьми! Саме завдяки силі нашого народу лідери світу зважають на Україну й хочуть бачити Україну своїм партнером. Своїм союзником. І маємо бути всі достойними того потенціалу, який є в України".

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