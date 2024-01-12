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Народну війну перетворюють на війну бідних, – адвокат та правозахисник Федур про мобілізаційні новації влади. ВIДЕО

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Відомий український правозахисник, адвокат Андрій Федур з перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем пішов до лав ЗСУ захищати країну, був важко поранений. Добровольцями на фронт пішли і двоє його синів. Про зміни до мобілізаційного законодавства та мобілізаційну політику, про права військових та можливу демобілізацію, про відповідальність влади за підготовку і початок війни – у відвертій розмові з Андрієм Федуром у новому випуску програми "Захист".

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Топ коментарі

  • Володимир шева
    Як казав генерал Манергейм - перед тим як проводити мобілізацію , потрібно побудувати країну , яку громадяни хоттіли б захищати без примусу !
  • 18c49ed2
    А потом еще и удивляются почему такая жопа с мобилизацией. Это же нужно было умудриться так превратить мобилизацию в тождество наказания за что-то. Власть тупых имбецилов.
  • Олександр Дніпро
    " Ми збудуємо країну інших можливостей.
    Де всі рівні перед законом,
    де є чесні та прозорі правила гри.
    Одні для всіх " (с)


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