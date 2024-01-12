Народну війну перетворюють на війну бідних, – адвокат та правозахисник Федур про мобілізаційні новації влади. ВIДЕО

Відомий український правозахисник, адвокат Андрій Федур з перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем пішов до лав ЗСУ захищати країну, був важко поранений. Добровольцями на фронт пішли і двоє його синів. Про зміни до мобілізаційного законодавства та мобілізаційну політику, про права військових та можливу демобілізацію, про відповідальність влади за підготовку і початок війни – у відвертій розмові з Андрієм Федуром у новому випуску програми "Захист".