Підполковник 68-ї ОЄБр Ніколов: "Я готовий командувати ротою зеків. Потрібні повноваження". ВIДЕО

Підполковник ЗСУ Михайло Ніколов із 68-ї окремої єгерської бригади не лише легендарна постать на фронті з 2014 року, а й фахівець з мобілізації.