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Підполковник 68-ї ОЄБр Ніколов: "Я готовий командувати ротою зеків. Потрібні повноваження". ВIДЕО

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Підполковник ЗСУ Михайло Ніколов із 68-ї окремої єгерської бригади не лише легендарна постать на фронті з 2014 року, а й фахівець з мобілізації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кореспонденти проєкту "Бутусов плюс" обговорили з українським воїном найгарячіші теми. Зокрема, про тотальну мобілізацію всіх чоловіків та жінок з 18 років, якість особового складу, про можливість та необхідність мобілізовувати ув’язнених.

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Топ коментарі

  • Eva Low
    Серед так званих ЗЕКів також є різні люди. Багато з них відбувають покарання за чисельні крадіжки, економічні злочини, скоєння ДТП і бажають , замість колонії, воювати. Чому не дати їм таку можливість ?
  • Олександр САТ РЕМ
    Давай краще про мобілізацію депутатів та чиновників вищого ешелону . А то сюр виходить - Підпіздєнт - Верховний Гавнокомандуючий - не служив і 4 рази ухилянт .

    Не буде в країні порядку доки керівні посади в країні будуть займати люди , які не відслужили реально на нулі
  • Vlad Hof
    Но только не так как этот подполковник предлагает. Он хочет чтобы из них формировались отдельные отряды по примеру лаптеногих. Это просто копирование шаблонное вагнеров и шторм z. Если человек добровольно идет воевать то пусть идет в обычное подразделение.
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