Підполковник 68-ї ОЄБр Ніколов: "Я готовий командувати ротою зеків. Потрібні повноваження". ВIДЕО
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Підполковник ЗСУ Михайло Ніколов із 68-ї окремої єгерської бригади не лише легендарна постать на фронті з 2014 року, а й фахівець з мобілізації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кореспонденти проєкту "Бутусов плюс" обговорили з українським воїном найгарячіші теми. Зокрема, про тотальну мобілізацію всіх чоловіків та жінок з 18 років, якість особового складу, про можливість та необхідність мобілізовувати ув’язнених.