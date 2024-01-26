Бійці ССО атакують ворожу позицію та захоплюють у полон двох окупантів. ВIДЕО бою
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Українські воїни захопили ворожу позицію та полонили двох окупантів на донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами штурму позиції окупантів опублікований на сторінці ССО у соцмережах.
"Оператори 8-го окремого полку ССО здійснили вдалий наліт на опорний пункт противника на Донецькому напрямку. Бойова група діяла швидко і злагоджено: поки одна частина операторів відволікала ворога вогнем з гранатомета RGP-40, інша – підійшла впритул до противника з тилу. Воїни ССО зачистили опорний пункт, двох військовослужбовців противника взяли в полон", - зазначають бійці у коментарі до запису.