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Бійці ССО атакують ворожу позицію та захоплюють у полон двох окупантів. ВIДЕО бою

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Українські воїни захопили ворожу позицію та полонили двох окупантів на донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами штурму позиції окупантів опублікований на сторінці ССО у соцмережах.

"Оператори 8-го окремого полку ССО здійснили вдалий наліт на опорний пункт противника на Донецькому напрямку. Бойова група діяла швидко і злагоджено: поки одна частина операторів відволікала ворога вогнем з гранатомета RGP-40, інша – підійшла впритул до противника з тилу. Воїни ССО зачистили опорний пункт, двох військовослужбовців противника взяли в полон", - зазначають бійці у коментарі до запису.

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Топ коментарі

  • Al Kw
    Це паралельна реальність... Вчора, сьогодні і завтра. Пройти це поле, зробити справу і, дай Бог, повернутися! Це дикий виклик, неймовірний адреналін і невимовний життєвий досвід. Ці люди можуть називати себе Воїнами. Слава Героям України!
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
  • boris petrik
    Це не джинси, це нижня частина масккостюмів для зими. Коли підходили ,вочевидь по снігу, масккостюми виконували свою роль. . Далі, при бойовому зближенні, верх не потрібен, з-під нього не дістанеш бк ,а це треба робити швидко в умовах бою. Тому верхню частину зняли і сховали в рюкзаки. А штани залишились - ніколи було знімати. Якось так.
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