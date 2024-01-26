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FPV-дрон "Диких Шершнів" ліквідував двох окупантів, які билися між собою у кущах. ВIДЕО

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Українські воїни за допомогою FPV-дрон "Диких Шершнів" ліквідували двох окупантів, які влаштували бійку між собою на своїй позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідники Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького помітили окупантів, які вовтузили один одного, і передали координати операторам із ударного підрозділу "Булава". Ті, своєю чергою, завдали удар "примирення".

Ми продовжуємо збір на FPV-дрони "Дикі Шершні" і закликаємо наших читачів долучитися до нього.

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Топ коментарі

  • віктор федорович 31ee1569
    Треба негайно це розглянути в ООН!
  • svetoslav17
    дрон-миротворець. Помирив поссонів)
  • kergudu barbambiya
    Схоже на те.

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