FPV-дрон "Диких Шершнів" ліквідував двох окупантів, які билися між собою у кущах. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою FPV-дрон "Диких Шершнів" ліквідували двох окупантів, які влаштували бійку між собою на своїй позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідники Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького помітили окупантів, які вовтузили один одного, і передали координати операторам із ударного підрозділу "Булава". Ті, своєю чергою, завдали удар "примирення".

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Ми продовжуємо збір на FPV-дрони "Дикі Шершні" і закликаємо наших читачів долучитися до нього.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни ЗСУ в районі Урожайного відбили ворожий штурм дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО