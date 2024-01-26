FPV-дрон "Диких Шершнів" ліквідував двох окупантів, які билися між собою у кущах. ВIДЕО
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Українські воїни за допомогою FPV-дрон "Диких Шершнів" ліквідували двох окупантів, які влаштували бійку між собою на своїй позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідники Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького помітили окупантів, які вовтузили один одного, і передали координати операторам із ударного підрозділу "Булава". Ті, своєю чергою, завдали удар "примирення".
Ми продовжуємо збір на FPV-дрони "Дикі Шершні" і закликаємо наших читачів долучитися до нього.
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