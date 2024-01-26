Глава МЗС Данії Расмуссен приїхав до України. Серед ночі йому довелося спуститися в укриття. ВІДЕО+ФОТО
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В Україні перебуває з візитом міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.
Про це він повідомив у своєму інстаграмі, передає Цензор.НЕТ.
Расмуссен зазначив, що це вже четвертий його візит в Україну.
"Відпочили не зовсім добре, оскільки минулої ночі лунала повітряна сирена, і нам довелося йти до захисної кімнати готелю. Нам пощастило і з теплом і водою. Так щастить далеко не для всім українцям, які постійно живуть з повітряними тривогами", - написав він.
Расмуссен не уточнив, у якому саме місті ночував. Протягом ночі Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння на частині території України.
Офіційно про візит Расмуссена не повідомляли.
25 січня Расмуссен був з візитом у Кишиневі, де взяв участь у відкритті посольства Данії.