Глава МЗС Данії Расмуссен приїхав до України. Серед ночі йому довелося спуститися в укриття. ВІДЕО+ФОТО

В Україні перебуває з візитом міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

Про це він повідомив у своєму інстаграмі, передає Цензор.НЕТ.

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Расмуссен зазначив, що це вже четвертий його візит в Україну.

"Відпочили не зовсім добре, оскільки минулої ночі лунала повітряна сирена, і нам довелося йти до захисної кімнати готелю. Нам пощастило і з теплом і водою. Так щастить далеко не для всім українцям, які постійно живуть з повітряними тривогами", - написав він.

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Расмуссен не уточнив, у якому саме місті ночував. Протягом ночі Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння на частині території України.

Офіційно про візит Расмуссена не повідомляли.

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Ларс Люкке Расмуссен опублікував фото з укриття, до якого спускався вночі через повітряну тривогу.

25 січня Расмуссен був з візитом у Кишиневі, де взяв участь у відкритті посольства Данії.