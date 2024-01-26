Росіяни хочуть укріпити кордон з Україною працівниками ФСБ, - перехоплення ГУР МО. АУДIО
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У Росії формують загони з підрозділів прикордонної служби ФСБ для укріплення кордону з Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення розмови від 25 січня 2024 року між двома російськими загарбниками, які проходять службу на території окупованої Абхазії.
Зазначається, що сформовані підрозділи прикордонної служби ФСБ планують розмістити на прикордонних ділянках у Брянській, Курській та Бєлгородській областях.
У діалозі між кадровиком сухумського прикордонного загону капітаном Юсібовим та прапорщиком Зімсковим, який проходить службу в прикордонній заставі міста Очамчире, йдеться про формування списків для відправки на російсько-український кордон "на постоянку".