Росіяни хочуть укріпити кордон з Україною працівниками ФСБ, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

У Росії формують загони з підрозділів прикордонної служби ФСБ для укріплення кордону з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення розмови від 25 січня 2024 року між двома російськими загарбниками, які проходять службу на території окупованої Абхазії.

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Зазначається, що сформовані підрозділи прикордонної служби ФСБ планують розмістити на прикордонних ділянках у Брянській, Курській та Бєлгородській областях.

У діалозі між кадровиком сухумського прикордонного загону капітаном Юсібовим та прапорщиком Зімсковим, який проходить службу в прикордонній заставі міста Очамчире, йдеться про формування списків для відправки на російсько-український кордон "на постоянку".

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