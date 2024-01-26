Воїнам ССО та 93-ї ОМБр "Холодний Яр" потрібні протитепловізійні пончо: рятують від нічних обстрілів та дають можливість просунутися далі лінії фронту. ВIДЕО
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Протитепловізійні пончо рятують життя українських бійців та дають можливість просунутися далі лінії фронту. Волонтери просять українців допомогти у зборі коштів на їх придбання для воїнів ССО та 93-ї ОМБр "Холодний Яр"
Про це повідомила волонтерка Катерина Чижик, передає Цензор.НЕТ.
"ТЕРМІНОВИЙ ЗБІР!!!
Щодня бійці на фронті отримують різного ступеня поранення через нічні обстріли дронів рашиків, оснащених тепловізорами.
Протитепловізійні пончо рятують життя наших бійців, та дають можливість просунутися далі лінії фронту.
На відео 40 ОСБ, які використовують ці пончо та зробили відео на наше прохання для інших підрозділів.
30 протитепловізійних пончо для ССО (підрозділ мого загиблого чоловіка)
8 протитепловізійних пончо для 93 ОМБР "Холодний Яр"
Ціль: 98 800.00 ₴
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5375 4112 1433 7193" - йдеться у повідомленні.