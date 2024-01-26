Воїнам ССО та 93-ї ОМБр "Холодний Яр" потрібні протитепловізійні пончо: рятують від нічних обстрілів та дають можливість просунутися далі лінії фронту. ВIДЕО

Протитепловізійні пончо рятують життя українських бійців та дають можливість просунутися далі лінії фронту. Волонтери просять українців допомогти у зборі коштів на їх придбання для воїнів ССО та 93-ї ОМБр "Холодний Яр"