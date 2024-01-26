"Блідій молі - кінець": вийшов документальний фільм про Російський добровольчий корпус. ВIДЕО

Online.UA випустив документальний фільм "Блідій молі — кінець" про "Російський добровольчий корпус" (РДК).

З літа 2022 року РДК воює на стороні України на Авдіївському, Лиманському напрямках, Запоріжжі. Корпус неодноразово здійснював рейди у прикордонні регіони РФ з метою ліквідації агентів ФСБ, ворожої техніки і живої сили, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Online.UA.

Документальний фільм про "Російський добровольчий корпус"

Автори фільму "Блідій молі — кінець" мали на меті висвітлити ідеологію бійців РДК і дослідити мотивацію, яка привела їх до лав Корпусу у складі ЗСУ. Зйомки проходили на бойових позиціях РДК, тренувальних майданчиках та засекречених локаціях. Адже у Кремлі бояться "Російський добровольчий корпус", тому РДК опинився у списку терористичних організацій у Росії.

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Командир РДК Денис Нікітін

Насамперед Росія у тому вигляді, в якому вона є зараз, не існуватиме. Тому що вже зараз ми можемо спостерігати, що Далекий Схід живе своїм життям, Сибір живе своїм життям, Урал живе своїм життям. Ісламські республіки, такі як Татарстан, Чечня, Дагестан, Інгушетія — у них своя абсолютно історія. Вони навіть не приховують, що Дагестан — це не Росія, Чечня — це не Росія, — акцентує командир РДК Денис Нікітін.

Бійці РДК називають себе "русскими" та не ототожнюють себе з росіянами — громадянами держави-терористки.

Начальник штабу РДК Олександр "Фортуна"

Люди, які вірять у цілі "СВО", нехай їдуть у "СВО". Ми на них чекаємо, сподіваємося, що їх приїде якомога більше. Тому що з цими людьми неможливо вже щось зробити. Їм неможливо щось довести чи їх перевиховати. Тому я вважаю, що вони мають приїхати і померти. Ті люди, які сумніваються... мені здається, майже два роки сумнівів — це якось забагато. І людям пора вже починати визначатися із системою координат у житті, — пояснює свою позицію начальник штабу РДК Олександр "Фортуна".

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Ідеолог РДК "Кардинал"

Ідеолог корпусу Володимир "Кардинал" акцентує на тому, що злочинний режим країни-агресорки забороняє будь-які прояви національно-культурних автономій в РФ.

Якби я народився, наприклад, інгушем, я б звернувся до президента Інгушетії зі своєю проблемою. І він би доніс цю проблему сакральному Володимиру Путіну. А руському звернутися нема до кого, у нього немає представника. Тобто Путін — президент росіян. Саме через те, що колись давним-давно було зроблено такий цивілізаційний вибір, руським доводиться вмирати під Авдіївкою. Просто тому, що такими є геополітичні інтереси держави Російська Федерація, яка насправді до них не має жодного стосунку, — каже ідеолог РДК "Кардинал".

Командир мінометного взводу РДК Олексій Льовкін

Також своїми враженнями поділився командир мінометного взводу РДК Олексій Льовкін. Його в Росії називають агентом ГУР, маргінальним співаком і "нацистом".

Читати російські ЗМІ означає шкодити своєму психічному здоров'ю. Держава, яка стала терористом, взагалі символом зла в усьому світі... якісь негативні характеристики від її імені для мене набагато кращі, ніж якби вони мене хвалили і казали, що я, навпаки, у чомусь гарний, — каже Льовкін.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на боці українців воюють декілька добровольчих іноземних підрозділів. Їхні воїни протистоять російській навалі пліч-о-пліч з українцями, відстоюють загальнолюдські цінності та борються за незалежність нашої країни. Всі вони підкреслюють, що мета в них одна — перемога України.