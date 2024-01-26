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Створюємо новий механізм комунікації з підприємцями – Всеукраїнську економічну платформу, - Зеленський. ВIДЕО

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Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 702 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми даємо старт заснуванню нового механізму комунікації з підприємцями. І не лише з тими, хто найбільше помітний. Засновуємо Всеукраїнську економічну платформу, на якій буде представлений і малий бізнес, і середній, і великий. І різні регіони нашої держави. І інвестори, і релоковані підприємства. "Зроблено в Україні" – це не просто бренд, це велика спільнота людей, мільйони українців і українок, які працюють на підприємствах. І це наші люди, які засновують підприємства, які створюють робочі місця для інших. Уся спільнота нашого бізнесу буде представлена на новій платформі.

Уряд разом з Офісом, обласними державними адміністраціями, експертами має організувати роботу платформи. Головне завдання – щоб це був інструмент дієвої комунікації. Щоб спілкування завжди підтримувалось операційними рішеннями – тим, що державні інституції роблять або змінюють, і тим, що створить нову, нормальну історію відносин, зокрема, між правоохоронцями та підприємцями.

Потребуємо більшої впевненості для бізнесу й більшої легальної, "білої" економіки для України. Потребуємо більше українських виробництв, більше українського продукту різних галузей. І щойно підписав укази, які дадуть змогу створити саме такий комунікаційний механізм – Раду з питань підприємництва, – як це й визначено, зокрема, нещодавнім рішенням РНБО, і всеукраїнську платформу для активізації підприємництва та нашого, українського продукту", - розповів Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є рішення РНБО, яке врегулює відносини між державними інституціями та українськими підприємцями під час воєнного стану, - Зеленський. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Перехватчик
    Програма "Мільйон підприємців до кінця року" ?
  • 18c49ed2
    Так намного точнее

  • Олександр Дніпро

    Багато що в країні проісходе благодаря Зеленському Володі.
    Пшениця колоситься в полі, в нас неймовірні успіхи в футболі.
    Погода зараз просто пречудова це все за ініціативи Вови.
    Впада до моря Чорного Дніпро це Вова забезпечив, не Петро!
    Зріс курс національної валюти це *********** нашого здобуток!
    Корови дояться, несуться кури дружно - за це його благодарити нужно!
    Ростуть гриби і нереститься риба - за це також Зеленському "спазіба"!
    Трава зелена, небо ясно-синє, - Володі теж ми дякувать повинні!
    Ну і звичайно, правди ніде діти, лиш завдяки йому нам сонце світить!
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