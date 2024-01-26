Створюємо новий механізм комунікації з підприємцями – Всеукраїнську економічну платформу, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 702 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми даємо старт заснуванню нового механізму комунікації з підприємцями. І не лише з тими, хто найбільше помітний. Засновуємо Всеукраїнську економічну платформу, на якій буде представлений і малий бізнес, і середній, і великий. І різні регіони нашої держави. І інвестори, і релоковані підприємства. "Зроблено в Україні" – це не просто бренд, це велика спільнота людей, мільйони українців і українок, які працюють на підприємствах. І це наші люди, які засновують підприємства, які створюють робочі місця для інших. Уся спільнота нашого бізнесу буде представлена на новій платформі.

Уряд разом з Офісом, обласними державними адміністраціями, експертами має організувати роботу платформи. Головне завдання – щоб це був інструмент дієвої комунікації. Щоб спілкування завжди підтримувалось операційними рішеннями – тим, що державні інституції роблять або змінюють, і тим, що створить нову, нормальну історію відносин, зокрема, між правоохоронцями та підприємцями.

Потребуємо більшої впевненості для бізнесу й більшої легальної, "білої" економіки для України. Потребуємо більше українських виробництв, більше українського продукту різних галузей. І щойно підписав укази, які дадуть змогу створити саме такий комунікаційний механізм – Раду з питань підприємництва, – як це й визначено, зокрема, нещодавнім рішенням РНБО, і всеукраїнську платформу для активізації підприємництва та нашого, українського продукту", - розповів Зеленський.

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