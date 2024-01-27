Наші захисники знешкодили ворожі РЕБ та гармату Д-30 в Олешківському лісі на Херсонщині. ВIДЕО

Українські воїни знешкодили новітній ворожий РЕБ 330Ж "Житель" в Олешківському лісі. Крім рідкісної станції перешкод "Житель" українські військові поцілили в гармату Д-30 окупантів.

Воїни сил оборони показали кадри знищення російської системи РЕБ 330Ж "Житель" на Херсонщині. Відео опублікували в соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

Станцію Р-330Ж "Житель" росіяни застосовують для виявлення радіосигналів, створення радіоперешкод та глушіння зв’язку. Вона створює проблеми користувачам GPS та мобільного зв’язку.

Техніка може придушувати роботу наземної апаратури у радіусі близько 25 кілометрів, а обладнання на літальних апаратах — не менше 50 кілометрів.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться: Момент знищення танка окупантів операторами БпЛА 103-ї окремої бригади територіальної оборони. ВIДЕО