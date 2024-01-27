Ми наблизилися до справедливого рішення у питанні конфіскації російських активів,- Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні до громадян зазначив, що ситуація із конфіскацією російських активів розвивається у позитивному руслі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці українського президента.

У вечірньому зверненні Зеленський зазначив: "Хочу відзначити результати комунікації з партнерами щодо російських активів: за цей місяць ми наблизилися до рішення, якого потребуємо, яке буде справедливим.

Усі російські активи – активи самої держави-терориста та повʼязаних з нею осіб, – які є в різних юрисдикціях та заморожені, мають працювати для захисту від російської ж агресії. Вони мають бути конфісковані. І ми робимо все, щоб це рішення було змістовно підготовлено найближчим часом. Дякую кожному й кожній, хто допомагає нам просувати цей механізм відновлення справедливості.

І звичайно, санкції. Потрібен новий санкційний пакет Євросоюзу, і ми готуємо його. А також готуємо нові кроки, щоб обмежити російську здатність обходити санкції.

Кожен прояв тиску на Росію – це наближення миру. Кожен прояв допомоги Україні – це захист життя. Я вдячний усім, хто з Україною! Дякую всім, хто бʼється, працює заради нашої держави, нашої незалежності, наших людей!"

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