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Повітряний бій українського та російського безпілотників. ВIДЕО

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У мережі опубліковані рідкісні кадри повітряного двобою українського та російського безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис повітряного бою опублікований у соцмережах. На записі видно, що після першої ж атаки ворожий безпілотник починає знижуватися і урешті падає на землю.

"Таке побачиш нечасто. Рідкісні кадри збиття ворожого дрона операторами підрозділу Wild Division 82-ї окремої десантно-штурмової бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Топ коментарі

  • Yuri I 0e5ec1af
    свинособачий мавік посто не витримав зіткнення. хоча атакував саме він - згори зайшов, по гвинтах хотів влупити.
  • vit603
    Чисто теоритично чому дрони не спробувати навчити знищувати інші дрони, це ж чисто АІ ігровий алгоритм, можна поєднати з детектором частот і спеціальної антеною для пошуку сектора де знаходиться ціль... вартість буде напорядок нижча за втрачену техніку...
  • Леопольд 3ff84c20
    это не наш метод ,где гуманизм ?
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