Повітряний бій українського та російського безпілотників. ВIДЕО
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У мережі опубліковані рідкісні кадри повітряного двобою українського та російського безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис повітряного бою опублікований у соцмережах. На записі видно, що після першої ж атаки ворожий безпілотник починає знижуватися і урешті падає на землю.
"Таке побачиш нечасто. Рідкісні кадри збиття ворожого дрона операторами підрозділу Wild Division 82-ї окремої десантно-штурмової бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.