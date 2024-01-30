Восьмеро українських воїнів зачищають ворожу позицію поблизу Бахмуту. ВIДЕО безпілотника

У мережі опублікований фрагмент бойової роботи підрозділу української штурмової групи під час зачистки ворожої позиції поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що у бою задіяно щонайменше восьмеро українських воїнів, які обережно і методично прострілюють кожен метр ворожої позиції.

Дивіться: Український воїн "викурює" окупантів зі сховку під пошкодженою бронемашиною. ВIДЕО

"Піхотинці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" чистять українську землю від московських зайд.... Бахмут", - зазначається у коментарі до публікації.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО атакують ворожу позицію та захоплюють у полон двох окупантів. ВIДЕО бою