Два десятки ворожих бронемашин знищених між Красногорівкою та Степовим. ВIДЕО безпілотника
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У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована знищена ворожа бронетехніка під час боїв з окупантами між Красногорівкою та Степовим поблизу Авдіївки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати щонайменше два десятки підбитої російської техніки.
"Khorne Group 116-ї бригади відкриває пункт прийому металобрухту ворожої бронетехніки, що рухалася від Красногорівки в сторону Степового. Частина цих машин була знищена ще минулого року", - зазначає у коментарі автор публікації.