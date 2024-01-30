Два десятки ворожих бронемашин знищених між Красногорівкою та Степовим. ВIДЕО безпілотника

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована знищена ворожа бронетехніка під час боїв з окупантами між Красногорівкою та Степовим поблизу Авдіївки.