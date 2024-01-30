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Окупована Макіївка, яку "десять лет долбили ВСУ" і Авдіївка, яку два роки "освобождает от нацистов" армія РФ. ВIДЕО безпілотника

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Оператор українського дрона зафільмував краєвиди вже десять років окупованої Макіївки та руїни Авдіївки, яку окупанти масово атакують від початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис камери безпілотника показує, що Макіївка за час коли її "десять лет долбили ВСУ" перебуває у набагато кращому стані, ніж Авдіївка, яку окупанти "освобождают от нацистов" від початку повномасштабної війни у лютому 2022 року.

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Топ коментарі

  • Dmitriy Prudko
    Кожен громадянин паРаші причетний до цього. Всі ці руїни, смерті та кров на їхніх руках
  • Деніс Войцеховський
    Все-то вони чудово знають.
    Тільки іншим брешуть, задоволені своєю "хитрістю".
    Якщо на росії почнеться справжня заваруха, здогадайтесь, в яку сусідню країну тікатимуть?
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    ЖДУНИ від ригоАНАЛІВ та сімоненка, нарешті дочекалися і побачили сруськай кривавий мір, бо їм, ну аж нудно, було ЖИТИ в Мирній Україні!!
    А тепер, хоть камні з неба від *****-прутіна … прутів ввєді, вищали з хоругвами московські кріпосні з 2014 року!!
    Копанки з рабами звягільського та єфремова з іванющенком, тепер заживуть…
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