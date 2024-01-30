Окупована Макіївка, яку "десять лет долбили ВСУ" і Авдіївка, яку два роки "освобождает от нацистов" армія РФ. ВIДЕО безпілотника

Оператор українського дрона зафільмував краєвиди вже десять років окупованої Макіївки та руїни Авдіївки, яку окупанти масово атакують від початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис камери безпілотника показує, що Макіївка за час коли її "десять лет долбили ВСУ" перебуває у набагато кращому стані, ніж Авдіївка, яку окупанти "освобождают от нацистов" від початку повномасштабної війни у лютому 2022 року.

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