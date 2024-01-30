Українські снайпери на Херсонському напрямку знищили групу з трьох російських розвідників. ВIДЕО

Українські снайпери 73-го морського центру ССО під час нічного спостереження на Херсонському напрямку виявили та знищили групу російських розвідників. Зазначається, що по групі було відкрито вогонь, унаслідок чого було ліквідовано трьох окупантів.