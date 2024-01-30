Усюди є ті, хто рятує життя. І я дякую кожному й кожній, хто працює саме так - заради життя, - Зеленський. ВIДЕО
2 46259
У своєму відеозверненні Президент України Володимир Зеленський відзвітував про важливі події цього дня та подякував українцям, які рятують життя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.
"Наші міста, наші громади, які зазнають ударів Росії. Харківщина, Донеччина, Херсонщина, Запорізька область. Нікополь, Марганець. Дуже складна ситуація в багатьох прикордонних громадах. Але щоразу не забуваємо: в кожній громаді, в кожному місті працюють рятувальники ДСНС України, поліцейські, наші лікарі, волонтери. Усюди є ті, хто рятує життя. І я дякую кожному й кожній, хто працює саме так – заради життя.
Дякую всім за самовідданість та за порятунок життів.
Слава всім, хто бʼється заради України й українців, хто працює, допомагаючи битись, і хто працює, рятуючи людей і Україну!
Слава Україні!" - сказав Зеленський.