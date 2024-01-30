На Херсонщині воїни зенітної ракетної бригади збили розвідувальний російський безпілотник "Мерлін-ВР". ВIДЕО
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Воїни Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збили російський розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР".
Відео, на якому зафіксовані моменти збиття, оприлюднили Сили оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначимо, "Мерлін-ВР" – це російський експериментальний безпілотний літальний апарат. Призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах. Був презентований росіянами у 2021 році.