На Херсонщині воїни зенітної ракетної бригади збили розвідувальний російський безпілотник "Мерлін-ВР". ВIДЕО

Воїни Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збили російський розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР".

Відео, на якому зафіксовані моменти збиття, оприлюднили Сили оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, "Мерлін-ВР" – це російський експериментальний безпілотний літальний апарат. Призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах. Був презентований росіянами у 2021 році.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор ударного безпілотника залетів FPV-дроном під броню ворожої техніки, де ховався окупант. ВIДЕО