Нацгвардійці зірвали штурм окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Група російських військовослужбовців на Запорізькому напрямку планувала вночі силами піхоти штурмувати позиції Сил оборони України. Але українські нацгвардійці зірвали штурм.

Аеророзвідка 3-ої бригади оперативного призначення "Спартан" НГУ виявила групу ворога вночі. Окупантів знищили на відстані та не дали підійти до українських позицій, зберігши життя наших захисників, передає Цензор.НЕТ.

Спочатку по скупченню російських військових завдали точними ударами касетними боєприпасами. Розбивши ворога українські військові зірвали штурм, але на цьому не зупинилися.

"Залишки живої сили росіян було знешкоджено скидами з дронів. Зазнавши величезних втрат противник відступив", – повідомили нацгвардійці бригади "Спартан" на своєму телеграм-каналі.

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