Пуск американської протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM українським винищувачем МіГ-29. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис фрагменту бойової роботи українського пілота літака МіГ-29, на якому зафіксований пуск американської протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ракета була запущена з правого борту. На записі чітко видно інверсійний слід по траєкторії польоту AGM-88 HARM.

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