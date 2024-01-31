Новини Відео • Війна

Пуск американської протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM українським винищувачем МіГ-29. ВIДЕО

17 32430
У мережі опублікований відеозапис фрагменту бойової роботи українського пілота літака МіГ-29, на якому зафіксований пуск американської протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ракета була запущена з правого борту. На записі чітко видно інверсійний слід по траєкторії польоту AGM-88 HARM.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримає високоточні бомби великої дальності GLSDB, але терміни постачання з міркувань безпеки не розголошуватимуть, - Пентагон

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Семенец Шура
    США, давайте следующую ракету! Эта уже закончилась.
  • boris petrik
    Сподіваюсь ,що якійсь руснявій РЛС в результаті ,настав кірдик.
  • MausMike
    Мінус радарчик, а то і цілий ЗРК.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини