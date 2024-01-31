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Вагнерівці б’ють російських військових у польовому таборі: "Выходи, шлюха #баная! Вы че, п#дары, ох#ели!". ВIДЕО

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У мережі опублікований відеозапис із фрагментами масової бійки між вагнерівцями та російськими військовими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із відео, причиною масової бійки став той факт, що перед цим військові до непритомності побили одного із найманців. Конфлікт розгорнувся у польовому таборі російських окупантів. На записі чути постріли.

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Топ коментарі

  • Andrew Moon
    В мірє животних...
  • Ex perd
    Чого вони один одного гамселять, у них же зброя є.
  • Kiev_Kiev_777
    жаль що не перестріляли один одного
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