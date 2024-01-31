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Пропагандисти Скабєєвої обговорють план "спасения" для Європи: "На Италию и Францию нужно нападать. Там есть что спасать". ВIДЕО

17 08455
Гості кремлівського пропагандистського шоу на росТВ рекомендують російським військам насамперед "спасти" Францію та Італію у разі розв’язування війни проти країн-членів НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на думку одного із учасників шоу, саме у цих двох країнах зосереджені основні багатства західноєвропейської культури.

"Там есть, что спасать", - резюмував пропагандист.

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Топ коментарі

  • YU ST
  • Эдуард Рыбченко
    Чего сразу не сглотнуть Белый Дом... Или Австралию..как то бедно мастурбируют *****
  • KosAn30 JT26
    при столкновении с нато и реально задействании авиа и флота сша,то "спасут" кацапов максимум за неделю вторую,спасательные томагавки имеют умопомрачительные "целебные" свойства)
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