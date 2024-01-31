Пропагандисти Скабєєвої обговорють план "спасения" для Європи: "На Италию и Францию нужно нападать. Там есть что спасать". ВIДЕО

Гості кремлівського пропагандистського шоу на росТВ рекомендують російським військам насамперед "спасти" Францію та Італію у разі розв’язування війни проти країн-членів НАТО.