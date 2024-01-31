Новини Відео • Обмін полоненими

Зеленський про обмін полоненими: Майже половина - захисники Маріуполя. ВIДЕО

4 72035
Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні із російського полону визволили 180 рядових і сержантів, а також 27 офіцерів.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз є хороша новина. Саме таких новин ми всі чекаємо. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців. 180 рядових і сержантів. 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя. Воїни Збройних Сил, Нацгвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та Національної поліції. 207 хлопців скоро будуть вдома, з рідними. 207 родин вже щасливі.

Ми дуже часто чули – в різні моменти, – що щось не вийде. Коли знаєш, що саме робити, все вдається. І навіть те, що комусь може здаватися неможливим. Україна вміє досягати свого!" - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна повернула додому 207 військовополонених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Топ коментарі

  • SANDY
    Майже половина - захисники Маріуполя, які, через гундявого зеленого підара, попали в оточення і полон
  • Rostyslav Komarnytsky
    Захисники Маріуполя. Але "Азовців" знову нема.
  • Andrew Moon
    Як швидко намалювався з коментарями. А от по відставці Залужного не такий активний...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини