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Російський солдат здався у полон, слідуючи за українським дроном. ВIДЕО

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Дрон Mavic українських військових допоміг полонити російського солдата. Окупант переконав операторів безпілотника не добивати його скидами боєприпасів та самостійно пішов за дроном, щоб здатися у полон.

Про це розповіли в ОК "Захід", передає Цензор.НЕТ. Військові опублікували відео, на якому видно, як окупант рухається за дроном, що приводить його до українських військових.

"Майбутнє вже наступило. Тепер наші дрони беруть в полон російських солдатів. Дрони — це основа нинішньої війни", — зазначили в оперативному командуванні.

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Топ коментарі

  • Dmitry Begemotovich
    Расскажи это тем нашим пацанам которые из плена сегодня вернулись. Они наверное оценят твою шутку. Если бы наши воины не брали в плен орков - то менять наших просто было бы не на кого. Вообще здравая идея была бы денежную премию учредить для солдат, которые брали противника в плен. Шлепнуть потенциального пленного легко - но после этого он никакой ценности не имеет, только для дождевых червей и опарышей. А если он останется жив - то тут много вариантов - от того что он может быть носителем информации, плюс можно исползовать для пропаганды, плюс его можно поменять, а пока не поменять - пусть рукавицы сидит шьет. Если орки будут знать что попасть в плен у них шансов нет - а они не все там идиоты, и могут мобильным телефоном пользоваться - то они будут драться до последнего, и при этом могут убить или ранить кого то из наших. А если он в плен сдался - значит жизнь и здоровье кого то из бойцов ЗСУ он не заберет. Почему по вашему орковская пропаганда заливает им в уши байки про зверства над пленными, про монтажную пену в жопу например - да чтобы в плен не сдавались и дрались до последнего, их не интересует то что тот все равно погибнет - а вот забрать с собой кого то из наших - может. Потому ролики о том как кацапы сдаются в плен, как их кормят, лечат, стригут им волосы и показывают по вечерам в столовой кино "Тени забытых предков" - должны крутиться на всех интернет-платформах, чтобы орк знал - что всегда можно поднять лапки и сдаться. Ибо нет более опасного зверя чем овца, загнанная в угол. Если орк будет знать что сзади заградотряд из кадыровцев, а спереди бинт, больничка, вкусная каша с сосиской и мягкая койка в камере - даже эти животные поймут что именно тут стоит выбирать.
  • Qq Qqq f1a4586b
    Було, і не раз, тут теж публікували ))
  • yevgeniy kovtun a0c4ba7f
    Щос же вмикаєтся в їхніх мізках??? Попався адекватно думаючий кацап. Інший пустив би собі кулю в лоба, чи підірвав би себе заради путькипідараса.
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