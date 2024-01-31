Російський солдат здався у полон, слідуючи за українським дроном. ВIДЕО
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Дрон Mavic українських військових допоміг полонити російського солдата. Окупант переконав операторів безпілотника не добивати його скидами боєприпасів та самостійно пішов за дроном, щоб здатися у полон.
Про це розповіли в ОК "Захід", передає Цензор.НЕТ. Військові опублікували відео, на якому видно, як окупант рухається за дроном, що приводить його до українських військових.
"Майбутнє вже наступило. Тепер наші дрони беруть в полон російських солдатів. Дрони — це основа нинішньої війни", — зазначили в оперативному командуванні.