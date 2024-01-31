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Дякую всім, хто долучився до очищення Криму від нечисті, - Олещук прокоментував вибухи на аеродромі Бельбек. ВIДЕО

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Збройні сили України 31 січня 2024 року завдали ракетного удару по військовому аеродрому Бельбек поблииу Севастополя в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Він зазначив: "А ви знали, що у складі Повітряних Сил Збройних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування – аеродром Бельбек! Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище. А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ сьогодні уразили радіолокаційну станцію російської ППО в окупованому Криму, - СтратКом

Також Олещук оприлюднив кадри пожежі, яка внинкла внаслідок удару

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
  • Maksim Perepelitca
    Сьогодні увесь Крим під обстрілом . А шо ж кацапське пєвєо , знову обісралось ??
    Читаю в новинах - Кувейт позбавляється кацапських танків , Хорватія вже теж не хоче , потім - Індія , а Еквадор взагалі не хоче - ніякої кацапської зброї , хочуть віддати всю яка є - штатам ( ! ) а замість неї отримати американську . Кацапня мало не в істериці , навіть взялися погрожувати Еквадору . 😂
    Оце так зробили ЗСУ " рекламу " руснявим аналоговнєтам .
  • arye z.
    Интервью где-то в 2009-2010 году...
    - Кем бы сегодня был ваш Мимино?
    Буба помолчал, подумал, и со вздохом ответил.
    - Сегодня Мимино был бы пилотом боевого вертолета
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