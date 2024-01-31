Рашисти вже понад годину обстрілюють Херсон: Є влучання у Дніпровському районі. ВIДЕО

Російські окупаційні війська продовжують бити по Херсону з тимчасово окупованого Лівобережжя.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник області опублікував момент влучання одного зі снарядів.

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"Армія рф вже понад годину гатить по Херсону. Одне із влучань - у Дніпровському районі. Ударом пошкоджено будинок та магазини, електромережу.



Деталі - встановлюються", - зазначив Прокудін.

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