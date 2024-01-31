Рашисти вже понад годину обстрілюють Херсон: Є влучання у Дніпровському районі. ВIДЕО
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Російські окупаційні війська продовжують бити по Херсону з тимчасово окупованого Лівобережжя.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Очільник області опублікував момент влучання одного зі снарядів.
"Армія рф вже понад годину гатить по Херсону. Одне із влучань - у Дніпровському районі. Ударом пошкоджено будинок та магазини, електромережу.
Деталі - встановлюються", - зазначив Прокудін.