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Рашисти вже понад годину обстрілюють Херсон: Є влучання у Дніпровському районі. ВIДЕО

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Російські окупаційні війська продовжують бити по Херсону з тимчасово окупованого Лівобережжя.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник області опублікував момент влучання одного зі снарядів.

"Армія рф вже понад годину гатить по Херсону. Одне із влучань - у Дніпровському районі. Ударом пошкоджено будинок та магазини, електромережу.

Деталі - встановлюються", - зазначив Прокудін.

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Топ коментарі

  • MrStepanovM
    життя нема...бідні люди...
  • Анатолий К 65c6a92d
    На марафоні. Там не дуже багато і не мало для білної України, десь в районі 2-х мільярдів. Виходить, що важливіше щоб малороси, які ще недавно по ригівських телеканалах обливали брудом Україну, сьогодні брехали нам і звеличало одного, дуже дорогого для України. Ось, що найважливіше. Уявили скільки можна було на ці 2 мільярди зробити ракет чи дронів і вдарити по тих, хто обстрілює мирних?
  • Luk Viktor
    а де контрбатарейна?????/
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