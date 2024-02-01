Росіяни облаштовують нову військову базу в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО
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У районі колишнього Приморського районного відділу поліції окупанти облаштовують військову базу.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти продовжують мілітаризацію Приморського району Маріуполя. До двох вже існуючих військових баз (одна з яких ОМОНу) додають розміщення в гуртожитках поруч або фіксовано з цивільними. Та облаштування нової бази (укріплення?) в районі колишнього Приморського райвіддлку поліції.
Все це укріплює впевненість "розчистки" території заводів Азовмаш та Ілліча для нових підрозділів РФ", - йдеться в повідомленні.