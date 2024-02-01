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Росіяни облаштовують нову військову базу в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

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У районі колишнього Приморського районного відділу поліції окупанти облаштовують військову базу.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти продовжують мілітаризацію Приморського району Маріуполя. До двох вже існуючих військових баз (одна з яких ОМОНу) додають розміщення в гуртожитках поруч або фіксовано з цивільними. Та облаштування нової бази (укріплення?) в районі колишнього Приморського райвіддлку поліції.

Все це укріплює впевненість "розчистки" території заводів Азовмаш та Ілліча для нових підрозділів РФ", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Volodymyr Zolotar
    От мені цікаво: а чому московіти будують бази, а не дороги? Чому московіти накопичують військові підрозділи, а не проводять розведення військ та розмінування територій? Чому московіти будують капітальні опорники по ЛБЗ, а не планують запуск автобусів? І де гастролі місцевих комиків з жартами про "бізнес на крові"?

    Правда, дивно? То залишилося одне запитання:

    Хто будував дороги, розміновував, закликав відводити війська та перестати стріляти - в інтересах якої країни він це робив?
  • ТутАхламон
    А що робити,коли 10 замів не справляються з роботою?Приходиться ще 15 радників наймати...
  • Vika Lysenko
    Він ⁉️🤢🤡🎪🤬ЗЕЛЕНСЬКИЙ і ті , хто агітував і оббріхували Порошенко ! В притул не бачать цілостності картини підготовки КАПІТУЛЯЦІЇ , за три дні здачі Киева ! ПРОТИ ФАКТІВ НЕ ПОПРЕШЬ, як би потвори не натягували сову на глобус‼️Конфлікт між сталевим генералом Залужним і ЗЕЛЕНСЬКИМ ,розпочався ,саме з того , що хітрозроблені приховано , готували передачу України в лапи РАШИСТІВ ! Пам'ятайте :» якщо я🤢, дам гроші на ЗСУ , то не вистачіть на дороги», ………………це вони були попереджені за пів року , брехали всі- Резніков, данілов, Гетьманцев, Арахламідія , …………… як папуги :» мине бачим, ми не бачим
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