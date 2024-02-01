П’ять ракет вчора "знайшли прихисток" в окупованому Криму, - ОК "Південь". ВIДЕО
Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти вже і самі визнали, що 5 ракет знайшли прихисток на території тимчасово окупованого Криму. Навіть позначили місця, де це відбулося", - зазначила вона.
За словами Гуменюк, росіяни не встигли розосередити льотний склад.
"Зокрема, літаки, які було пошкоджено у самому Бельбеку", - додала речниця.
Удар по окупованому Криму 31 січня: Що відомо
На окупованому півострові 31 січня неодноразово лунали вибухи.
У мережі публікували фото та відео з роботою ППО, а також писали про пожежу в районі аеродрому "Бельбек".
У Міноборони РФ заявили, що окупований півострів атакували 20 ракет. Всі, нібито, було знищено російською ППО.
Водночас росЗМІ заявили, що було атаковано аеродром "Бельбек". Інформацію підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук.